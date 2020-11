Covid, virus mutato nei visoni: primo caso registrato in Italia

Lo comunica il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), che fa però sapere come questa variante mutata del virus non sia né più contagiosa né più aggressiva rispetto alle altre

Primo caso di Covid rilevato nei visoni allevati in Italia. Dopo i casi di infezione da Sars-Cov-2 registrati in diversi allevamenti in Europa, arriva la conferma di un primo contagio nel nostro Paese.