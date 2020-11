Usa, confermato il ritiro di migliaia di soldati da Afghanistan e Iraq

La Cnn lunedì 16 aveva anticipato, citando fonti del Pentagono, che Trump avrebbe voluto il ritiro prima del suo addio alla Casa Bianca, dove si insedierà Joe Biden, presidente eletto alle ultime elezioni presidenziali ( LO SPECIALE) . Quest'ultimo aveva già avvisato i comandi delle truppe nei due Paesi con un 'warning order' che prevede di portare entro il 15 gennaio a 2.500 da 4.500 il numero dei soldati in Afghanistan e a 2.500 da 3.000 quelli in Iraq. Miller ha lanciato un messaggio alle forze militari apparso contraddittorio, affermando che la guerra non è finita e che la battaglia contro al Qaida e i gruppi terroristici va avanti. Ma scrivendo anche come sia arrivato il momento di riportare le truppe a casa, evitando "gli errori strategici del passato".

La Nato: "Preoccupazione per la decisione americana"



La Nato ha espresso grande preoccupazione per la decisione di accelerare il ritiro delle truppe Usa da Afghanistan, Iraq e Somalia, luoghi in cui si continua a combattere contro il terrorismo. "Siamo entrati in Afghanistan insieme e quando sara' il momento dovremmo partire insieme in modo coordinato e ordinato", ha avvertito il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, secondo cui "l'Afghanistan rischia di diventare ancora una volta una piattaforma per i terroristi internazionali per pianificare e organizzare attacchi nelle nostre terre d'origine. E l'Isis potrebbe ricostruire in Afghanistan il califfato del terrore che ha perso in Siria e Iraq".