Usa 2020, il sindaco giapponese "Jo Baiden" ora è una celebrità

Il Giappone sta vivendo un momento di inaspettata celebrità, grazie a uno dei suoi sindaci, Yutaka Umeda, che è il primo cittadino di Yamato. A 73 anni Umeda ha infatti conquistato una fama internazionale grazie alla pronuncia del suo nome, "Jo Baiden", simile al nome del neo-eletto presidente americano. Ribattezzato subito il “Joe Biden giapponese”, il sindaco sta per questo godendo di una notorietà che l'ha reso protagonista anche di molte immagini sui social network in cui è affiancato al nuovo presidente Usa.

Questione di fonetica

Yutaka Umeda amministra appunto Yamato, una cittadina di circa 15mila abitanti nel sud-ovest del Giappone. Mentre assisteva con la famiglia al conteggio dei voti per l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, si è reso conto che, per una strana affinità grafica e fonetica, il suo nome poteva suonare in modo quasi identico a quello di Joe Biden. Infatti, utilizzando i caratteri kanji provenienti dalla Cina insieme alla scrittura fonetica giapponese, il suo nome all'orecchio risultava come "Jo Baiden": Umeda sarebbe "Jo", mentre Yutaka diventerebbe "Baiden".

“Sono davvero sorpreso”

"Sono davvero sorpreso - ha dichiarato Umeda durante un'intervista pubblicata dalla Reuters - a un certo punto tutti i giornali giapponesi parlavano di me". Molti suoi concittadini gli hanno suggerito di volare a Washington per incontrare il vero Biden o di invitare il presidente americano a Yamato, ma per il momento Umeda ha scelto di scrivere soltanto una lettera di congratulazioni. "Per me, il presidente degli Stati Uniti è qualcuno di molto distante - ha dichiarato - ma per pura coincidenza, data la somiglianza fonetica dei nostri nomi, mi sento più vicino a lui quando ascolto i suoi discorsi e guardo i suoi video".