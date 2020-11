Perù, il nuovo presidente è l'ingegnere 76enne Francisco Sagasti

Aperta un'inchiesta contro Merino per le repressioni

approfondimento

Perù, uno Stato "tossico": le foto di Alessandro Cinque

E proprio per quanto accaduto a Lima e la repressione delle proteste, la Procura nazionale peruviana ha avviato un'indagine preliminare nei confronti di Merino, del primo ministro Antero Flores-Aráoz e del ministro dell'Interno Gastón Rodríguez "per i presunti crimini di abuso di autorità, omicidio aggravato, lesioni gravi e lievi, sparizione forzata", crimini "commessi nel contesto di violazioni dei diritti umani". Lo ha annunciato il procuratore Zoraida Avalos in un messaggio diffuso sui social network, spiegando che nei giorni scorsi i peruviani sono stati testimoni di "eventi sfortunati che hanno provocato lutti a due famiglie peruviane e che hanno messo altre in difficoltà per la mancanza di informazioni sul luogo in cui si trovano i loro parenti". "Posso assicurarvi che queste morti non rimarranno impunite", ha sottolineato. Per quanto riguarda la ricerca delle persone denunciate come scomparse, Avalos ha assicurato che è stato ordinato che pubblici ministeri di diversi livelli e specialità "formino squadre di lavoro per visitare le diverse stazioni e sedi di polizia al fine di determinare se alcuni dei cittadini considerati scomparsi siano in detenzione".