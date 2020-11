Allarme nel Paese sudamericano, dove in 24 ore si sono registrati oltre 34mila contagi e 926 vittime. In Russia quasi 22mila casi in un giorno. Il presidente ucraino Zelensky dall'ospedale: "Sto bene". Negli Usa preoccupazione a New York per un nuovo aumento dei casi, Disneyland California annuncia che resterà chiusa fino a gennaio 2021

I casi di coronavirus nel mondo sono, secondo i dati della Johns Hopkins University, oltre 52 milioni (52 milioni e 753mila), mentre i decessi confermati sono quasi 1 milione e 300mila, 1.293.192, dall’inizio della pandemia. Il Brasile vive una nuova impennata di contagi, situazione grave anche in Argentina. La Russia tocca un nuovo record di casi: quasi 22mila in 24 ore. In questa seconda ondata viene colpita duramente anche l'Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelenskiy ricoverato in ospedale (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE )-

Brasile, 926 vittime in un giorno

Sono 926 le vittime di Covid-19 registrate in Brasile nelle ultime 24 ore, secondo la stampa locale. Si tratta del numero più alto di morti in un giorno dallo scorso 16 settembre. Il totale delle vittime sale così a 164.332. I nuovi contagi sono 34.640 in più rispetto alla giornata precedente, per un totale di 5.783.647 dall'inizio della pandemia.

In Argentina quasi 11mila nuovi casi

L'Argentina ha registrato 10.880 nuovi casi di coronavirus, portando il totale a 1.284.519, mentre gli ulteriori decessi sono stati 251, per un totale finora di 34.782. Secondo il rapporto quotidiano diffuso dal Ministero della Salute argentino, sono 149.557 gli attuali casi positivi di Covid-19, e sono 4.397 le persone ricoverate in unità di terapia intensiva. La percentuale di occupazione dei letti di terapia intensiva per tutti i tipi di patologie è del 57,8% a livello nazionale. Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato venerdì scorso la continuità, in linea di principio fino al 29 novembre, delle misure sanitarie adottate dal 20 marzo per fronteggiare la pandemia, sebbene abbia introdotto modifiche per quanto riguarda la qualificazione sanitaria di alcune aree del Paese.

Vaccino AstraZeneca, 200 milioni dosi in 6 Paesi dell'America Latina

Restando in America Latina, AstraZeneca ha firmato accordi per la fornitura di oltre 200 milioni di dosi del suo candidato vaccino contro il covid in sei paesi della regione: Argentina, Brasile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador e Messico, ha annunciato la società farmaceutica. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2021, "se gli

studi clinici avranno successo e saranno approvati dalle agenzie regolatorie".