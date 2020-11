Arabia Saudita, attentato a cimitero Gedda contro diplomatico francese

Una granata è esplosa al cimitero per non musulmani a Gedda, in Arabia Saudita, durante una cerimonia per il Remembrance Day che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale. Nell'attentato, che ha preso di mira un diplomatico francese, sono rimaste ferite diverse persone. Il consolato americano a Gedda ha invitato i concittadini residenti nella città saudita a evitare la zona ed esercitare cautela nei luoghi pubblici.

Ferma condanna da parte della Francia

Obiettivo dell'attacco era il console francese a Gedda, Mostafa Mihraje. Un uomo, affermano le fonti di stampa saudite, ha lanciato una granata all'interno del cimitero. Non sono per ora noti ulteriori dettagli. La Francia ha "condannato fermamente" l'attacco. "La cerimonia annuale che commemora la fine della Prima Guerra Mondiale al cimitero dei non musulmani a Gedda è stata vittima di un attacco con un ordigno esplosivo questa mattina, che ha causato diversi feriti", ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Parigi. "La Francia condanna con fermezza questo attacco codardo che non può essere giustificato".