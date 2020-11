Nagorno-Karabakh, Russia schiera truppe di peacekeeping

L’accordo tra Armenia e Azerbaigian

L’accordo per un totale cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh è stato annunciato prima dal premier armeno, Nikol Pashinyan, e poi dal Cremlino e dal presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. Pashinyan ha definito “dolorosa” l’intesa per mettere fine ai combattimenti. In un comunicato diffuso nella notte su Facebook ha scritto: "Ho firmato una dichiarazione con i presidenti di Russia e Azerbaigian sulla fine della guerra nel Nagorno-Karabakh", definendo l'iniziativa "incredibilmente dolorosa per me e per il nostro popolo”. Per il presidente dell’Azerbaigian, al contrario, l’accordo segnerebbe “una svolta nella risoluzione del prolungato conflitto tra Armenia e Azerbaigian. L'occupazione dei territori azeri sta giungendo al termine. A mio parere la soluzione sarà vantaggiosa sia per il popolo dell'Azerbaigian, sia per il popolo dell'Armenia e per tutti i popoli della regione”. In videoconferenza con il presidente russo Vladimir Putin, Aliyev si è detto convinto che “la risoluzione politico-militare del conflitto porterà pace e solidarietà duratura alla nostra regione e porrà fine allo stallo e allo spargimento di sangue”. Il presidente azero ha anche detto che l'accordo equivale a una "capitolazione" da parte dell' Armenia. "L' abbiamo costretto a firmare questo documento”, ha affermato in un discorso televisivo. Armenia e Azerbaigian hanno concordato di scambiarsi i prigionieri e di restituire alla parte opposta i corpi di coloro che sono morti nel conflitto: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui i profughi "ritorneranno nel territorio del Nagorno-Karabakh e nei distretti adiacenti sotto la supervisione dell'Alto commissario Onu per i rifugiati”.