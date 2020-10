Usa: "Armenia e Azerbaigian si impegnano nuovamente per una tregua"

L'annuncio del dipartimento di Stato americano dopo i negoziati a Washington: "Cessate il fuoco umanitario in vigore dal 26 ottobre". Il conflitto in Nagorno-Karabakh si è riacceso a fine settembre

Armenia e Azerbaigian si sono nuovamente impegnate da lunedì 26 ottobre a un "cessate il fuoco umanitario" nel conflitto in Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano dopo i negoziati a Washington. Il vice segretario di Stato Stephen Biegun ha incontrato ieri, 24 ottobre, i ministri degli Esteri dei due Paesi, secondo quanto affermato dalla diplomazia americana in una nota. "La tregua umanitaria - si specifica - entrerà in vigore alle 8 ora locale (le 5 in Italia) del 26 ottobre".