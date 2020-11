Armenia, elicottero russo abbattuto vicino a confine con l’Azerbaigian

Mosca ha spiegato che due membri dell'equipaggio sono morti e un terzo è rimasto ferito. L'elicottero stava scortando un convoglio di mezzi militari di Mosca presso la base russa in Armenia. L’esercito, ha dichiarato il ministero, sta stabilendo chi ha aperto il fuoco contro il Mi-24. Intanto questa mattina i separatisti del Nagorno-Karabakh hanno ammesso di aver perduto il controllo della città chiave di Shushi nel conflitto con le truppe azere

Un elicottero russo Mi-24 è stato abbattuto da un sistema missilistico nei cieli dell'Armenia vicino al confine con l'Azerbaigian: le due nazioni sono impegnate dal 27 settembre in un conflitto armato per il controllo del territorio conteso del Nagorno-Karabakh. A riferirlo il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Il ministero ha aggiunto che due membri dell'equipaggio sono morti e un terzo è rimasto ferito. L'elicottero stava scortando un convoglio di mezzi militari di Mosca presso la base russa in Armenia, riferisce Interfax. "L'elicottero russo Mi-24 è stato abbattuto nello spazio aereo sopra il territorio dell'Armenia al di fuori della zona di combattimento”, ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov. L’esercito, prosegue il ministero, sta stabilendo chi ha aperto il fuoco contro il Mi-24.