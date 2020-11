Usa, Trump: "Abbiamo una tradizione di problemi elettorali"

Il tycoon torna a parlare attraverso i social a poche ore dalla sconfitta contro Joe Biden alle elezioni americane. Il presidente uscente sostiene che ci siano state delle "scorrettezze nell'autenticazione di un grande numero di schede". Poi lascia la Casa Bianca per concedersi un po’ di svago sul green. E secondo la Cnn Melania pressa per convincerlo a concedere la vittoria al candidato democratico

"Abbiamo una tradizione di problemi elettorali in questo Paese". Queste le parole scritte su Twitter da Donald Trump, che cita Jonathan Turley, analista legale e penalista. Il tycoon torna dunque a parlare dopo la sconfitta elettorale contro lo sfidante democratico Joe Biden, e non intende arrendersi. Intanto il presidente uscente decide di concedersi un po' di svago e lascia la Casa Bianca per andare a giocare a golf. E secondo la Cnn, Melania Trump starebbe pressando il marito affinché conceda la vittoria a Biden (I FESTEGGIAMENTI DI BIDEN - LE REAZIONI DAL MONDO).

Le scorrettezze elettorali secondo Trump leggi anche Usa, la conferenza degli avvocati di Trump finisce in un parcheggio Dopo un silenzio di oltre dieci ore seguito alla sua sconfitta, Trump afferma che "In Pennsylvania c'è un ordine della Corte Suprema per la separazione" dei voti ricevuti dopo l'Election Day. "Si tratta di un grande numero di schede - prosegue il tycoon citando Turley -. Quando si parla di problemi di sistema si parla di come le schede vengono autenticate, perché se c'è un problema di autenticazione questo potrebbe avere un effetto sulle intere elezioni". Poi, il presidente uscente aggiunge: "Riteniamo che queste persone siano dei ladri. Questa è stata un'elezione rubata. I migliori sondaggisti in Gran Bretagna hanno scritto questa mattina che questa è stata chiaramente un'elezione rubata", perché "è impossibile - conclude Trump citando il repubblicano Newt Gingrich, l'ex speaker della Camera ai tempi di Bill Clinton - che Biden abbia superato Obama in alcuni Stati".

Trump va a giocare a golf approfondimento La futura squadra di Joe Biden presidente: quali sono i nomi in corsa Intanto, dopo la sconfitta, Donald Trump è tornato al suo golf club a Sterling, in Virginia, dove è giunto pochi minuti prima delle 10. Anche sabato il tycoon aveva giocato a golf, rimanendo circa 3 ore al club. La notizia che i principali network televisivi avevano assegnato la vittoria della Casa Bianca al suo rivale Joe Biden gli era arrivata proprio mentre era sul 'green'. Ad aspettarlo, all'esterno della struttura, c'erano alcuni sostenitori con i cartelli 'Trump 2020', ma anche attivisti democratici, alcuni con manifesti con su scritto 'Trumpty dumpty had a great fall'. Si tratta del verso riadattato di una canzoncina che conoscono tutti i bambini americani: Humpty-Dumpty è un personaggio di una filastrocca di Mamma Oca, l'Uovo che una volta caduto in disgrazia non ce la fa più a rialzarsi.