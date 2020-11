Secondo l’Oms sono 555.872 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (nuovo record), per un totale di 49.106.931. Le vittime sono in tutto 1.239.157. Per correre ai ripari, la Grecia ha annunciato un lockdown di tre settimane. Mentre il Portogallo imporrà restrizioni notturne a partire da lunedì

Non si arresta la corsa della pandemia di Covid-19 in tutto il mondo: secondo l’Oms sono 555.872 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (nuovo record), per un totale di 49.106.931. Le vittime sono in tutto 1.239.157. La Francia ha superato ieri la soglia dei 40milla morti. Per correre ai ripari, la Grecia ha annunciato un lockdown di tre settimane. Mentre il Portogallo imporrà restrizioni notturne a partire da lunedì (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI – SPECIALE ).

Portogallo imporrà nuove misure

Il Portogallo imporrà restrizioni notturne a partire da lunedì, per far fronte all'aumento di contagi. Lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa dopo un consiglio straordinario dei ministri. Lo stato di emergenza sanitaria che entrerà in vigore lunedì in Portogallo sarà accompagnato nella maggior parte del Paese da restrizioni notturne nei giorni feriali, anticipate alle 13:00 nei fine settimana e sarà in vigore per almeno due settimane. Questo "divieto di circolazione sulle strade pubbliche" - ha precisato Costa - si applicherà nei 121 Comuni sottoposti da mercoledì a un nuovo confinamento e dove vive circa il 70% dei portoghesi.

Lockdown in Grecia

A partire da ieri, in Grecia è entrato in vigore un nuovo lockdown che durerà tre settimane. Tutti i negozi al dettaglio hanno chiuso e gli spostamenti tra le regioni sono vietati, mentre le autorità hanno reintrodotto un sistema che obbliga i cittadini a inviare un sms a un numero del governo per comunicare l'uscita di casa per andare al lavoro, fare acquisti, andare dal medico o spostarsi per l'attività fisica. Le scuole secondarie hanno chiuso e introdotto l'apprendimento a distanza mentre gli asili e le scuole primarie rimangono aperti. Il premier Mitsotakis ha anche annunciato che il governo sosterrà finanziariamente i cittadini che saranno interessati dal nuovo lockdown.