Usa 2020, Trump parla di “voti illegali” e le tv lo oscurano. VIDEO

Donald Trump rivendica di nuovo di aver vinto le elezioni “se si contano i voti legali” e di elezioni “rubate” dai democratici, e diverse emittenti televisive statunitensi decidono di fermare le trasmissioni mentre il presidente uscente sta parlando dalla Casa Bianca per la prima volta dall’Election Day. "Ci troviamo ancora nella posizione inusuale non solo di interrompere il presidente degli Stati Uniti ma di correggere il presidente degli Stati Uniti - ha commentato l'anchor di Msnbc Brian Williams - non ci sono voti illegali o una vittoria di cui siamo a conoscenza” (USA 2020: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)

Lo stop di Msnbc, Nbc News e Abc News vedi anche Usa 2020, proteste in tutto il Paese: schierata la Guardia nazionale A interrompere la diretta del discorso di Trump, ritenendo che le sue parole favorissero la disinformazione, è stato il network tv che comprende Abc, Cbs e Msnbc. Quindi oltre a Msnbc, anche Nbc News e Abc News hanno fermato la trasmissione, che ha finito per non essere più una conferenza stampa, poichè il presidente ha lasciato la scrivania senza rispondere alle domande dei giornalisti.



La Cnn trasmette il video integrale approfondimento Elezioni Usa 2020, chi sono i nuovi eletti al Congresso. FOTO La Cnn invece - che in passato ha avuto diversi pesanti scontri con Trump - ha continuato a trasmettere integralmente la diretta, ma al termine il giornalista, Jake Tapper, ha criticato il presidente: "Che notte triste per gli Stati Uniti d'America vedere il suo presidente accusare falsamente le persone di aver tentato di rubare le elezioni".