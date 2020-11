13/15 ©Fotogramma

Il 27 ottobre, in Pennsylvania, uno degli Stati più in bilico, scende in campo per la prima volta nella campagna elettorale 2020 la first lady Melania Trump. Una mossa per recuperare consensi tra le donne, in particolare quelle bianche dei sobborghi urbani, dove il presidente ha perso terreno. La first lady attacca Biden e i Dem sulla copertura mediatica dedicata, a suo dire, a "pettegolezzi e intrighi di palazzo"