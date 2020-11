Elezioni Usa 2020, seggi aperti: al via l'Election Day. FOTO

3/6 ©Getty

I primi seggi ad aver aperto sono quelli della costa orientale, da New York alla Pennsylvania, dalla Virginia alla Florida, passando per il District of Columbia dove si trova la capitale federale Washington. Tocca poi via via agli altri Stati fino alla California e a tutta la costa occidentale. Gli ultimi seggi ad aprire sono quelli alle Hawaii e in Alaska. (Nella foto: un seggio a Winchester, in Virgina)

Elezioni Usa 2020, 10 cose da sapere