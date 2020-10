Usa, poliziotti sparano a uomo afroamericano e lo uccidono: proteste

Proteste negli Stati Uniti in seguito alla morte di un giovane afroamericano di 21 anni, ex giocatore di football: il ragazzo è stato ucciso dalla polizia dello Stato di Washington che gli ha sparato durante un'operazione antidroga effettuata giovedì 29 ottobre nel comune di Vancouver. Lo riferiscono i media americani. La dinamica sulla sparatoria è poco chiara. L’episodio ha generato la reazione di numerosi attivisti del movimento Black Lives Matter, scesi in piazza per manifestare (PROTESTE ANCHE A PHILADELPHIA - IL MOVIMENTO BLACK LIVES MATTER).