Nella città più grande della Pennsylvania continuano le tensioni dopo la morte del 27enne Walter Wallace per mano di alcuni agenti delle forze dell’ordine. Un corteo ha marciato pacificamente, ma in alcune zone si sono ripetute scene di vandalismi e saccheggi di negozi. Per le strade anche centinaia di uomini della Guardia nazionale. I residenti di sette distretti sono stati invitati a rimanere in casa