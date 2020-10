Usa, polizia uccide afroamericano a Filadelfia: scontri in città

Chi era la vittima

Wallace si era sposato di recente e aveva sette figli e uno in arrivo, ha raccontato suo cugino che è intervenuto a nome della sua famiglia. È stato colpito davanti a sua madre e suo fratello, ha detto l’uomo, secondo il quale Wallace si trovava almeno a "sei metri di distanza" quando gli agenti hanno "sparato una decina di colpi”. Il padre della vittima, parlando all’Inquirer, ha detto che il figlio era in cura e aveva problemi di salute mentale. I nomi degli agenti che hanno sparato non sono stati rivelati: entrambi indossavano body cameras e, in attesa delle indagini, non saranno in servizio in strada.