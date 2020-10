Forte terremoto tra Grecia e Turchia, scossa di magnitudo 7.0. DIRETTA

Sisma Egeo: a Samos crollata parte di una chiesa

La scossa di terremoto di magnitudo 6.7 registrata in mare a nord di Samos ha fatto crollare la parte anteriore della chiesa della Panagia Theotokou a Karlovassi, una delle localita' turistiche dell'isola greca. A Vathi, un altro centro isolano, sono crollate delle case disabitate. Secondo Cnn.gr (che pubblica una foto della chiesa colpita, presa dal sito Samos24), gli abitanti dell'isola si sono riversati in strada in preda al panico, ma al momento non si segnalano morti o feriti. La scossa e' stata avvertita anche ad Atene.