Elezioni Usa 2020, Melania Trump attacca Biden in comizio Pennsylvania

La first lady, in uno degli Stati in bilico, accusa gli avversari del marito che si sarebbero concentrati su un "finto impeachment". Poi critica "l'agenda socialista" del candidato che sfida il tycoon ma anche la copertura mediatica con "pettegolezzi e intrighi di palazzo"

Melania Trump scende in campo per la prima volta quest'anno nella campagna presidenziale e va all'attacco di Joe Biden. La first lady durante il comizio ad Atglen, nello stato in bilico della Pennsylvania, ha accusato l'operato dei Dem che si sarebbero concentrati su un "finto impeachment" piuttosto che sulla pandemia di coronavirus. Melania Trump ha inoltre criticato l'"agenda socialista" di Biden e la copertura mediatica dedicata, a suo dire, a "pettegolezzi e intrighi di palazzo".

Melania Trump durante il comizio ad Atglen, in Pennsylvania (foto IPA/Fotogramma)

Il comizio in Pennsylvania unica tappa in solitaria di Melania Trump leggi anche Usa 2020, oltre 58 milioni di voti anticipati: sono già più del 2016 L'evento è stato moderato dalla ex consigliera presidenziale Kellyanne Conway ed è stata l'unica tappa elettorale in solitaria di Melania Trump. La first lady avrebbe dovuto partecipare ad un rally del marito la scorsa settimana, sempre in Pennsylvania, ma aveva dato forfait all'ultimo momento per i postumi del Covid, una tosse persistente. Proprio durante il comizio ad Atglen, Melania Trump ha ringraziato per il sostegno ricevuto durante la malattia.