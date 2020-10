Covid Spagna, sciopero medici per 24 ore ultimo martedì di ogni mese

Per il Cesm, il principale sindacato dei medici in Spagna, l'adesione all'agitazione è stata dell'85% ma per le autorità della regione di Madrid in quell'area, la più colpita dal Covid-19, ha partecipato solo il 7,6%. Lo sciopero, fa sapere il sindacato, si svolgerà l'ultimo martedì di ogni mese per una durata di tempo indeterminato.

L'emergenza sanitaria

Da due giorni la Spagna è in stato di emergenza sanitaria per fronteggiare il nuovo picco di casi di coronavirus. Il nuovo stato d'allerta prevede il coprifuoco dalle 23 alle 6 del mattino in tutto il Paese tranne che alle isole Canarie. Per il momento resterà in vigore per 15 giorni ma l'obiettivo di Sanchez è che duri fino a maggio. "La nostra proposta, che dovrà essere discussa, sarà di prolungare lo stato di allarme per sei mesi, fino al 9 maggio", ha sottolineato il premier parlando in diretta televisiva. "Non siamo in lockdown, ma più restiamo a casa più saremo protetti", ha precisato il premier. L'obiettivo del nuovo stato d'emergenza è portar il numero dei contagi a meno di 25 per ogni 100.000 abitanti. Al momento in Spagna ci sono 400 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti.