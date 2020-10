Stati Uniti, per la prima volta in 67 anni verrà giustiziata una donna

Lisa Montgomery, condannata alla pena capitale per omicidio e sequestro di persona nel Missouri, affronterà l'iniezione letale in un centro di detenzione dell'Indiana il prossimo 8 dicembre

Per la prima volta in 67 anni gli Stati Uniti giustizieranno una donna. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia. Lisa Montgomery, condannata alla pena capitale per omicidio e sequestro di persona nel Missouri, affronterà l'iniezione letale in un centro di detenzione dell'Indiana il prossimo 8 dicembre.