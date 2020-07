Usa, eseguita la prima condanna a morte federale dopo 17 anni

Dopo il via libera della Corte Suprema, è stata eseguita la prima condanna dal 2003: Daniel Lee, 47 anni, un suprematista bianco di Yukon, Oklahoma, è stato giustiziato con una iniezione letale nella prigione di Terre Haute, in Indiana. Era accusato di aver ucciso negli anni '90 una famiglia in Arkansas

Negli Usa è stata eseguita la prima condanna a morte federale dal 2003, dopo il via libera della Corte Suprema. Daniel Lee, 47 anni, suprematista bianco di Yukon, Oklahoma, è stato giustiziato con una iniezione letale nella prigione di Terre Haute, in Indiana. Era accusato di aver ucciso negli anni '90 una famiglia in Arkansas, nell'ambito di un piano per realizzare una nazione solo bianca.