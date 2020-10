Prof decapitato a Parigi, oggi manifestazione indetta da Charlie Hebdo

Mobilitazione nella capitale per il professore di storia e geografia ucciso perché aveva mostrato in classe caricature di Maometto. Sono nove le persone fermate nell'ambito dell’indagine: apparterrebbero quasi tutte alla cerchia familiare del giovane killer ceceno. C'è anche un noto islamista

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha indetto per oggi una manifestazione a Parigi dopo la decapitazione di Samuel Paty, il professore di storia e geografia che aveva mostrato in classe caricature di Maometto. Sono nove le persone fermate nella capitale nell'ambito dell’indagine: apparterrebbero quasi tutte alla cerchia familiare del giovane assassino, tra cui un minorenne e un noto islamista. La vittima era stata oggetto di minacce.

L'ombra jihad sull'omicidio leggi anche Professore decapitato a Parigi: fermate 9 persone tra cui un minorenne La Francia è sotto choc per l'omicidio dell'insegnante, anche perché dalle prime indagini emerge che in molti sapevano che Paty era in pericolo. Il procuratore antiterrorismo, nella breve conferenza stampa di sabato, ha messo in evidenza che una zia di Abdoullakh Abuyezidvich Anzorov, il killer diciottenne ceceno, aveva giurato fedeltà allo stato islamico. La donna, sorellastra del padre dell'omicida - anche lui tra i fermati - è finita in Siria e sul suo capo pende sempre un mandato di cattura.

I sospetti sul padre dell'allieva leggi anche Francia, uomo decapitato vicino Parigi: indaga procura antiterrorismo Ma gravi sospetti si addensano anche sul padre dell'allieva di Paty, che è stato il capo cordata della protesta contro il professore, pubblicando sul web il video del racconto della studentessa, il numero di telefono del docente e andando a protestare con la preside. Davanti alla dirigente scolastica, sempre rimasta fermamente al fianco del suo insegnante, l'uomo si presentò a chiedere l'allontanamento del docente accompagnato da un estraneo, Abdelhakim Sefrioui. Fonti dell'inchiesta chiariscono oggi che si tratta di un noto islamista, un militante molto attivo in Francia, anche lui posto in stato di fermo. La protesta: "Lo hanno lasciato solo" Da fonti ben informate vicine all'inchiesta, è emerso che gli uomini che lavoravano localmente per i servizi si erano allertati ed avrebbero persino inviato una nota agli 007 parigini, rimasta lettera morta, così come la denuncia presentata dalla vittima pochi giorni prima di morire. "Lo hanno lasciato solo", dicevano ieri molti davanti alla scuola, in un'improvvisata manifestazione di protesta.

Von der Leyen: "Mio pensiero agli insegnanti" Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato i suoi "pensieri" agli insegnanti "in Francia e in tutta Europa". "Ho appreso con orrore dell'omicidio di un professore a Conflans-Sainte-Honorine. Estendo le mie condoglianze alla sua famiglia e ai francesi. Il mio pensiero va anche agli insegnanti, in Francia e ovunque in Europa. Senza di loro, non ci sono cittadini. Senza di loro non c'è democrazia ", ha scritto su Twitter.