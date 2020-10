Usa, un uomo in Utah è stato seguito da un puma per 6 minuti: il video

Brutta avventura per Kyle Burgess, un americano di 26 anni in gita allo Slate Canyon nello Utah. Sabato 10 ottobre, mentre passeggiava su un sentiero, ha incontrato quelli che gli erano sembrati quattro gattini. Fermatosi per fare un video, ben presto ha scoperto di essersi sbagliato. Non appena Burgess ha cominciato a girare col suo telefonino, infatti, un leone di montagna adulto è emerso dalla fitta boscaglia con fare minaccioso. L'uomo ha presto capito che si trattava della madre dei cuccioli.