Usa 2020, ultimi sondaggi: Biden in vantaggio su Trump di 17 punti

Il candidato democratico è al 57%, contro il 40% del presidente repubblicano, secondo quanto rilevato da Opinium Research e Guardian. Il terreno di scontro ora è la Florida, uno degli stati chiave. Il candidato dem attacca il rivale: “Per lui gli anziani sono sacrificabili”. Il presidente: “Corro contro il peggior candidato della storia delle presidenziali”

Joe Biden è 17 punti percentuali più avanti di Donald Trump. È quanto ha rilevato il sondaggio Opinium Research e Guardian in questa ultima fase della corsa per la Casa Bianca (LO SPECIALE USA 2020). Secondo l’indagine, l’ex vicepresidente democratico gode del 57% delle preferenze, contro il 40% del presidente in carica. Il terreno di scontro ora è la Florida, uno degli Stati chiave, dove ieri il presidente non si è sottratto a un bagno di folla senza mascherina e Biden lo ha attaccato: “Per lui gli anziani sono sacrificabili”. Trump: “Corro contro il peggior candidato della storia delle presidenziali” (USA 2020, TUTTE LE NEWS).

Biden ancora in crescita nei sondaggi approfondimento Elezioni Usa 2020, quali sono gli swing states I numeri dell’ultimo sondaggio preoccupano il fronte repubblicano, che vede sempre più sostenitori passare al candidato democratico. Con questa nuova rilevazione si registra tra i due un distanziamento addirittura maggiore di quello di cui aveva parlato la Cnn, che recentemente aveva fotografato un vantaggio di 16 punti percentuali per Joe Biden con il 57% e Donald Trump fermo al 41%.

Biden: "Per Trump gli anziani sono sacrificabili" approfondimento Elezioni USA, Trump fa il primo comizio in Florida dopo il Covid Il giorno dopo l’arrivo di Donald Trump in Florida, che ha sfilato tra i sostenitori con il volto scoperto, è stata la volta di Joe Biden, che ha accusato il presidente di non considerare gli anziani. “Non siete praticamente nessuno, siete sacrificabili, è così che vede gli anziani”, ha detto Biden riferendosi a Trump nel suo comizio proprio in una casa di riposo a Pemproke Pines. Un attacco mirato quello di Biden, perché nel 2016 Trump aveva vinto di poco in Florida, proprio grazie al voto degli elettori senior. Ma negli ultimi sondaggi si osserva un allontanamento degli over 65 dal presidente in carica.