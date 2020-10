Usa 2020, 10 milioni di americani hanno già votato per posta

Sono oltre dieci milioni gli americani che hanno già votato per le elezioni per la Casa Bianca del prossimo 3 novembre. Si tratta del voto anticipato espresso per posta, scelto quest’anno da un numero di votanti di molto superiore alla precedente tornata elettorale. A causa della pandemia moltissimi elettori hanno preferito votare per corrispondenza evitando così di recarsi alle urne tra tre settimane (LO SPECIALE). "In totale sono 10.296.180 i voti arrivati negli Stati interessati" ha scritto sul suo sito web il progetto elettorale statunitense della University of Florida segnando la cifra record.