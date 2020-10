Usa, il medico della Casa Bianca: "Trump negativo al test Covid"

Il presidente Donald Trump è risultato negativo al test sul coronavirus "per diversi giorni consecutivi". Lo ha reso noto il medico della Casa Bianca Sean Conley. Nella giornata dell'11 ottobre, Trump aveva dichiarato di essere guarito ed essersi del tutto immunizzato . Un'ipotesi, quest'ultima, su cui l'Oms ha voluto fare chiarezza: "La maggior parte delle persone infettate dal virus che causa il Covid-19 sviluppano una risposta immunitaria entro le prime settimane, ma non sappiamo quanto sia forte o duratura - ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ci sono stati anche esempi di persone infette da Covid-19 che sono state contagiate per la seconda volta".

Sotto nei sondaggi

approfondimento

Elezioni Usa 2020, quali sono gli swing states

Il presidente americano è comunque alle prese con una corsa contro il tempo, in piena campagna elettorale. Vistosi negare il dibattito faccia a faccia con Biden, ha deciso di rifiutare l'ipotesi di un confronto virtuale. Intanto i sondaggi lo danno in nettissimo svantaggio. Secondo l'ultima rilevazione di Ibd/Tipp (Investor's Business Daily), che nel 2016 centrò la previsione della vittoria di Trump, a 22 giorni dal voto per le presidenziali, il candidato democratico è avanti di 11 punti su Donald Trump con il 53% dei consensi contro il 42% del presidente. Nella giornata dell'11 ottobre, Trump aveva attaccato il rivale per dei colpi di tosse a suo modo di dire sospetti, a cui seconco lui i media non avrebbero prestato la dovuta attenzione.