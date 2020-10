Coronavirus Olanda, verso la chiusura totale dei ristoranti

Corsa contro il tempo del governo olandese, che sta negoziando con le autorità locali misure più severe per frenare i contagi, dopo un fine settimana in cui i positivi giornalieri si sono avvicinati ai 7 mila casi. Secondo quanto riporta oggi RTL Nieuws, l’esecutivo di Mark Rutte pensa di chiudere completamente i ristoranti e vietare la vendita di alcolici dopo le 20, come misure per contenere la curva dei contagi (LIVEBLOG - SPECIALE).