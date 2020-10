Gretchen Whitmer, sventato il rapimento della governatrice Michigan

Arrestate 13 persone in un'operazione dell'Fbi, ora in 6 rischiano l'ergastolo. Il piano prevedeva anche un attacco alla capitale dello Stato con 200 uomini e un processo alla governatrice accusata di avere un "potere incontrollato"

Progettavano di rapire Gretchen Whitmer, la governatrice democratica del Michigan: sono state arrestate 13 persone, in un’operazione dell’Fbi che ha bloccato il piano, mentre quattro degli arrestati stavano pagando dell’esplosivo e si stavano scambiando alcune apparecchiature tecniche.

Pianificavano un attacco con 200 persone

Avevano pianificato un attacco congiunto con 200 persone a Lansing, la capitale del Michigan, nella sede centrale del governo dello Stato. Dopo il rapimento di Whitmer avrebbero tenuto un processo nei suoi confronti, con l’accusa, ha detto uno degli arrestati, di avere un “potere incontrollato”. “Tutti possiamo non essere d'accordo sulla politica – ha detto il procuratore del distretto orientale del Michigan, Matthew Schneider - ma queste differenze non dovrebbero mai tradursi in violenza”.