Covid, Oms: record di casi nel mondo, 350mila nelle ultime 24 ore

Secondo record consecutivo di nuovi contagi da coronavirus nel mondo. Il precedente era di 338.000. Il numero complessivo dei contagi è vicino a 36 milioni e 700.000. Oltre centomila in un giorno in Europa. La Germania non non ha escluso nuove restrizioni entro pochi giorni. A Madrid il governo spagnolo ha decretato lo stato d’allarme. In Francia le autorità sanitarie hanno spiegato che bisognerà fare i conti con il virus fino alla prossima estate. Banca mondiale prevede calo del 7,9% del Pil in America Latina

Secondo record consecutivo di nuovi contagi da coronavirus nel mondo (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Lo certifica l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riferendo che sono stati registrati oltre 350mila casi nelle ultime 24 ore. Il precedente record era di 338.000. Il numero complessivo dei contagi è vicino ai 36 milioni e 700mila.

L’Europa si prepara a nuove restrizioni leggi anche Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record Oltre centomila contagi in un giorno, per la prima volta dall'inizio della pandemia: l'Europa si prepara al peggio, ossia a gestire una seconda ondata di Covid-19 che si annuncia aggressiva come quella di primavera. Per farvi fronte, la Germania non ha escluso nuove restrizioni entro pochi giorni se la curva dei nuovi contagi non si stabilizzasse. A Madrid, avvitata in una spirale da incubo da settimane, il governo spagnolo ha decretato lo stato d'allarme. Mentre in Francia, dove si registra il record di 20mila contagi in 24 ore, le autorità sanitarie hanno spiegato che bisognerà fare i conti con il virus fino alla prossima estate. Anche Oltremanica si sta attraversando una "fase pericolosa", ha riconosciuto il ministro della Salute britannico Matt Hancok all'indomani del record di 17.000 nuovi contagi nel Regno.