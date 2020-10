Coronavirus Spagna, verso lo stato d'allerta a Madrid

Continua, dunque, il baccio di ferro tra la Moncloa e governo locale di Madrid. La decisione di Sanchez serve infatti ad 'aggirare' il verdetto del Tribunale Superiore di Giustizia della regione madrilena, che ieri 8 ottobre ha annullato il lockdown parziale imposto dall'esecutivo per contenere la diffusione del Covid-19. Sanchez - spiega La Vanguardia - ha quindi deciso di dichiarare lo stato d'allerta perché necessario per la protezione della salute pubblica.

Secondo fonti dell'esecutivo citate dall'agenzia Efe, Sanchez aveva chiesto ad Ayuso di annunciare lei stessa misure speciali anti-contagio o di farlo congiuntamente al governo per non costringere la Moncloa a prendere decisioni dall'alto. Ayuso - secondo le stesse fonti - non avrebbe però risposto al premier, che avrebbe dunque deciso di dichiarare lo stato d'allarme.

La promessa di Escudero

L'assessore alla Salute della Comunità di Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dichiarato in conferenza stampa che "è difficile comprendere" perché il governo abbia deciso di dichiarare lo stato d'allarme, dal momento che i dati "avvallerebbero" la proposta del governo regionale di imporre restrizioni mirate. "L'andamento dell'epidemia, ha spiegato, "non è stabile, i contagi stanno scendendo, così come stanno scendendo i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva". Escudero ha poi promesso che l'amministrazione Ayuso chiederà "ogni giorno" al governo centrale di

revocare lo stato d'allarme "sulla base dei dati che ci danno ragione".