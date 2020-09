Usa, Trump ha scelto la giudice Amy Coney Barrett per la Corte Suprema

La decisione non è ancora ufficiale ma, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore. Magistrato della corte d'appello di Chicago, 48 anni, conservatrice e anti abortista, prenderà il posto della giudice Ruth Bader Ginsburg, morta lo scorso 18 settembre. Una scelta che non piace ai democratici

Chi è Amy Coney Barrett

Amy Coney Barrett, magistrato della corte d'appello di Chicago ed ex assistente del defunto giudice conservatore della Corte Suprema Antonin Scalia, ha 48 anni. Cattolica, con 7 figli, è anche lei una conservatrice. Nota per le sue posizioni anti abortiste, nel 2013 ha comunque ammesso come fosse “molto improbabile” che la Corte Suprema potesse capovolgere la “Roe vs Wade”, la storica sentenza del 1973 che ha legalizzato le interruzioni di gravidanza negli Stati Uniti. “L'elemento fondamentale del diritto della donna a scegliere probabilmente resterà. La controversia è sui finanziamenti, ovvero se gli aborti devono essere finanziati dal pubblico o dal privato", aveva spiegato allora.