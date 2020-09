2/15 ©Getty

La prima manifestazione organizzata dall'inizio della pandemia si è svolta in occasione della Giornata mondiale di Azione per la Giustizia Climatica, che prevede iniziative in 150 Paesi nel mondo. In Svezia sono vietati i raduni di oltre 50 persone, ma questo non ha fermato Greta e i suoi colleghi: “Ci adattiamo”

Coronavirus, Greta Thunberg convoca i Fridays For Future online