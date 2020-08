Greta Thunberg, ritorno a scuola dopo l'anno sabbatico

Dopo aver viaggiato in tutto il mondo per portare il suo messaggio ambientalista, la ragazza svedese ha annunciato il ritorno sui banchi con un tweet

Greta Thunberg torna a scuola. Dopo un anno in giro per il mondo per battersi contro i cambiamenti climatici, l'attivista svedese è pronta a tornare tra i banchi. L'annuncio è arrivato via Twitter.

Anno sabbatico finito

"Il mio anno sabbatico è finito ed è grandioso poter ritornare finalmente a scuola", ha scritto la 17enne, a corredo di una sua foto sorridente con lo zaino in spalla, in sella alla sua bici. Nel tweet Thunberg non ha detto in quale scuola tornerà né in quale città frequenterà le lezioni. Da quando è terminato il suo ultimo anno scolastico, a giugno 2019, la ragazza svedese ha dedicato il suo anno sabbatico alla difesa dell'ambiente.