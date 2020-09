Bielorussia, Pe non riconosce Lukashenko e chiede nuove elezioni

In una risoluzione adottata oggi con 574 sì, 37 no e 82 astensioni, l’Europarlamento ha respinto i risultati ufficiali delle cosiddette "elezioni presidenziali" che si sono svolte in Bielorussia il 9 agosto. Ha inoltre chiesto sanzioni europee contro il presidente Alexander Lukashenko e ha condannato allo stesso tempo le violente repressioni dei manifestanti. A favore del testo Pd, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre la Lega si è astenuta

Il Parlamento europeo ha respinto i risultati ufficiali delle cosiddette "elezioni presidenziali" che si sono svolte in Bielorussia il 9 agosto, ha chiesto sanzioni europee contro il presidente Alexander Lukashenko e ha condannato allo stesso tempo le violente repressioni dei manifestanti. In una risoluzione adottata oggi a larga maggioranza con 574 sì, 37 no e 82 astensioni, il Parlamento europeo ha stabilito che le consultazioni elettorali si sono svolte "in flagrante violazione di tutti gli standard riconosciuti a livello internazionale ". Una volta scaduto il 5 novembre "il mandato del leader autoritario uscente Alexander Lukashenko", il Parlamento non lo riconoscerà più come Presidente del paese, si legge nel testo.

Lega si astiene e vota contro condanna Russia per Navalny leggi anche Navalny, bottiglia avvelenata in hotel. Lega vota no a risoluzione PE A favore del testo Pd, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Polemica per la decisione della Lega di astenersi. "A Bruxelles la Lega si è astenuta sulla condanna a un dittatore. Che schifo”, ha commentato il segretario Pd Nicola Zingaretti. Gli eurodeputati leghisti hanno inoltre votato contro alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo che condanna fermamente l'avvelenamento di Alexei Navalny. Il M5S ed il Pd si sono spaccati: i dem hanno votato a favore insieme a Forza Italia, mentre gli eurodeputati pentastellati si sono astenuti insieme a Fratelli d'Italia. La risoluzione chiede l'avvio immediato di un'indagine internazionale sul caso e alla Russia di cooperare e invita gli Stati membri a prendere una posizione chiara, in particolare mettendo rapidamente in atto misure restrittive ambiziose contro la Russia e rafforzando quelle già esistenti.