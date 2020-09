Medio Oriente: altri razzi da Gaza, Israele bombarda la Striscia

Sale la tensione in Medio Oriente. In mattinata l’esercito israeliano ha bombardato alcuni siti nella Striscia di Gaza, dopo un nuovo lancio di razzi dall'enclave palestinese verso lo Stato ebraico. Razzi erano stati lanciati su Israele già ieri sera, mentre negli Stati Uniti si stava firmando un accordo storico per normalizzare le relazioni tra lo Stato ebraico e due Paesi arabi (Emirati e Bahrein). Stamattina ci sono stati nuovi lanci e attacchi di rappresaglia israeliani.

Tredici razzi da Gaza, di cui 8 intercettati

vedi anche

L'accordo tra Israele, Emirati e Bahrein firmato alla Casa Bianca

In particolare, mentre il premier Benyamin Netanyahu sta rientrando in Israele, oggi da Gaza sono stati lanciati 13 razzi a più riprese. Di essi, ha spiegato il portavoce militare israeliano, 8 sono stati intercettati dal sistema difensivo Iron Dome. Non si ha notizia di vittime. La popolazione della zona resta vicina ai rifugi, in attesa di nuove istruzioni.