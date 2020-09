Coronavirus Austria, Koch Institut dichiara Vienna zona a rischio

Il criterio per inserire una località tra le zone a rischio è il superamento di 50 nuove infezioni per 100.000 abitanti

Il Robert Koch Institut di Berlino ha inserito la capitale austriaca Vienna tra le zone a rischio coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso istituto sulla sua pagina web stasera. Il criterio per inserire una località tra le zone a rischio è il superamento di 50 nuove infezioni per 100.000 abitanti. A Vienna si sono avuti 113 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, riferisce Faz. Questa è la ragione dell'inserimento nella lista, che include anche Budapest.