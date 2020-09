Coronavirus mondo, Oms: "Nuovo record contagi, 307.930 casi in 24 ore"

Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus nel mondo: secondo l'Oms, i contagi sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il dato più alto in assoluto dall'inizio della pandemia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). L’India con 94.372, gli Usa con 45.523 e il Brasile con 43.718 sono i tre Paesi con più nuovi positivi nell’ultimo giorno. Allo stesso tempo, riporta l'Oms sul proprio sito in cui vengono monitorati i numeri relativi al Covid-19, vi sono stati oltre 5.500 nuovi decessi, per un totale di 917.417 vittime. Nel mondo i casi di contagio confermati si avviano verso quota 29 milioni. Il precedente record giornaliero era stato segnato il 6 settembre scorso con 306.857 nuove infezioni.

Coronavirus Indonesia, nuovo lockdown a Giacarta

Come già deciso in Israele, anche in Indonesia, a Giacarta, torna il lockdown per circa 10 milioni di abitanti per almeno due settimane per arginare la diffusione del coronavirus. La capitale indonesiana ha registrato 54.000 casi dall'inizio della pandemia, quasi un quarto del totale nazionale delle infezioni accertate, e ha superato i 1.390 morti. Il sistema sanitario è messo a dura prova.