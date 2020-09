Coronavirus nel mondo, oltre 300mila morti in America Latina e Caraibi

Continua ad avanzare, specialmente in alcune zone del mondo, la pandemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Il bilancio delle vittime nella regione America Latina-Caraibi ha superato quota 300mila, risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. In particolare, il Perù ha superato i 30mila decessi. Intanto la pandemia ha raggiunto in totale nel mondo più di 27,5 milioni di casi, con Stati Uniti, India e Brasile che sono di gran lunga i Paesi più colpiti rispettivamente con oltre 6,3, 4,3 e 4,1 milioni di casi. Le vittime a livello globale sono ormai quasi 900mila (oltre 897mila per la precisione), secondo il conteggio della Johns Hopkins University.