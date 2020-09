Coronavirus, in Francia chiuse 22 scuole e 100 classi

Dodici scuole chiuse

approfondimento

Su un totale di 60.000, sono 12 le scuole chiuse sul territorio francese in Europa, mentre 10 sono state chiuse a La Reunion. Inoltre, "un centinaio di classi" sono chiuse ma questo "cambia tutti i giorni", ha aggiunto Blanquer, precisando che circa 250 protocolli per sospetta positività vengono attivati quotidianamente. Per la maggior parte, si tratta di sospetti "legati a fattori esterni alla scuola, con persone che spesso hanno potuto essere contaminate prima del rientro in classe".