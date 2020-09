Una nave cargo colpita da un tifone è dispersa al largo del Giappone

Il mare in tempesta ostacole le operazioni di salvataggio

approfondimento

Le ricerche per ritrovare la nave e il resto dell'equipaggio, che comprende 39 marinai dalle Filippine, due dalla Nuova Zelanda e due dall'Australia, continuano senza sosta, ma i forti venti e le piogge torrenziali del tifone che colpisce la regione ostacolano le operazioni. Secondo la guardia costiera giapponese, l'uomo salvato è Eduardo Sareno, un marinaio filippino, che ha detto che il motore della nave si è guastato prima che si il cargo si capovolgesse dopo essere stato colpito da un'onda. Sareno è un ufficiale capo di 45 anni e alle autorità che lo hanno tratto in salvo ha riferito che l'equipaggio era stato incaricato di indossare i giubbotti di salvataggio ma di non aver visto altri marinai in acqua prima di essere salvato.