Nave dismessa Usa colpita e affondata in esercitazione militare. VIDEO

Le manovre per la USS Durham si sono svolte nei pressi delle Hawaii e hanno coinvolto 10 nazioni, 22 navi, un sommergibile e oltre 5mila persone. La Marina militare americana ha assicurato che sono state rispettate le norme per l’ambiente

Dieci nazioni hanno preso parte ad esercitazioni militari navali nel Pacifico e hanno puntato su una nave da carico dismessa con risultati esplosivi. Nel video – tratto da Storyful – si vedono le fiamme alte provocate dall’esercitazione militare che ogni due anni si svolge nelle acque del Pacifico. Le manovre per affondare la USS Durham, nave dismessa della marina americana, si sono svolte nei pressi delle Hawaii, hanno coinvolto 10 nazioni e 22 navi, un sommergibile e circa 5.300 persone. Nessun allarme inquinamento: le navi usate per questo genere di esercitazione, spiegano i funzionari nella Marina militare Usa, sono preparate secondo le indicazioni dell'agenzia per la protezione dell'ambiente.