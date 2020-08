Blake, protesta a Portland: un morto. Trump martedì a Kenosha

Gli scontri a Portland

A Portland gli agenti sono intervenuti dopo aver udito degli spari intorno alle 20:46 di sabato sera. In precedenza, la polizia aveva segnalato in un tweet "alcuni casi di violenza tra manifestanti e contro-manifestanti”, spiegando che gli agenti avevano effettuato alcuni arresti e chiesto alle persone di evitare di andare in centro.

Martedì Trump a Kenosha

Il presidente americano, come annunciato da una nota della Casa Bianca, intanto, si prepara per la sua visita a Kenosha, in programma per l’1 settembre, dove incontrerà i rappresentanti delle forze dell'ordine. Nessun cenno, nella nota, alla famiglia di Blake, che nei giorni scorsi ha ricevuto una telefonata dalla Casa Bianca. Il padre di Jacob Blake ha raccontato però di aver parlato almeno un'ora al telefono con l'ex vicepresidente Joe Biden e la candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris. Lo stesso Biden è intervenuto sulla questione degli scontri negli Usa, attaccando Trump sull’uso dei soldati federali per sedare le proteste anti-razziste: "Vi prometto che da presidente non userò mai la Guardia nazionale per motivi politici o di vendetta personale. Questo non è 'law and order', questo è usare l'esercito come una milizia privata violando i diritti dei cittadini”, ha garantito il candidato democratico alla presidenza.