Proteste a Minneapolis per morte afroamericano. Polizia: suicidio

A Minneapolis, tre mesi dopo l’uccisione di George Floyd , si è riaccesa la tensione. A provocare nuove proteste e l'assalto a negozi e supermercati (VIDEO IN ALTO) è stata la morte di un afroamericano, ricercato perché sospettato di un omicidio, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto. L’uomo, secondo la ricostruzione della polizia di Minneapolis, che ha anche postato un video su Twitter in cui viene mostrato l’accaduto, si è suicidato dopo che gli agenti avevano circondato l’area in cui si trovava. Il governatore del Minnesota ha dichiarato lo stato d’emergenza Tim Walz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha imposto un coprifuoco.

Il governatore del Minnesota schiera la guardia nazionale



Il sindaco Frey ha parlato di saccheggi di massa, danni a proprietà e disordini. Il comportamento pericoloso e illegale non sarà tollerato. Secondo le autorità le violenze si sarebbero scatenate in relazione a disinformazione legata alla morte dell’uomo sospettato di omicidio. "Il comportamento pericoloso e illegale non sarà tollerato. La guardia nazionale del Minnesota e la pattuglia di Stato sono dirette a Minneapolis per aiutare a ristabilire l'ordine ", ha detto il governatore Walz in una dichiarazione.