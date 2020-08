Coronavirus, nel mondo superati i 22,9 milioni di contagi

I morti a livello globale sono quasi 800mila. Continua a preoccupare l’America Latina: in Brasile si sono registrati 1.054 vittime in 24 ore, in Colombia ci sono oltre 180mila casi solo nella regione più della capitale Bogotà. Gli Stati Uniti contano 5.622.540 contagi totali: solo a New York sono decedute 23.641 persone. La Germania per la prima volta dalla fine di aprile è tornata a superare il tetto dei 2.000 nuovi contagi in 24 ore

Mentre nel mondo i casi di Coronavirus hanno superato quota 22,9 milioni e le vittime sono quasi 800mila a livello globale, gli Stati Uniti rimangono il primo Paese per numero di contagi e di morti. Sotto osservazione anche l’America Latina, con numeri ancora preoccupanti in Brasile e in Colombia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Negli Usa più di 175.400 morti

approfondimento

Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata

Gli Stati Uniti registrano 175.406 morti a causa del Covid-19. Lo rende noto l'Università Johns Hopkins, che ha contato altre 1.067 vittime in 24 ore. Complessivamente si sono registrati negli Usa 5.622.540 casi di contagio. Solo nella città di New York sono decedute 23.641 persone, nel New Jersey 15.941, in California 11.886, in Texas 11.391 e in Florida 10.168.

In Germania superato il tetto dei 2.000 nuovi contagi in 24h

La Germania per la prima volta dalla fine di aprile è tornata a superare il tetto dei 2.000 nuovi contagi da coronavirus nelle 24 ore. Lo riferisce il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale. Nella fattispecie, i casi segnalati dalle autorità sanitarie tedesche sono 2.035. Il picco assoluto del virus si era registrato, secondo il Koch Institut, tra fine marzo e inizio aprile con oltre 6.000 casi. A detta dell'Rki, in Germania si stanno verificando molti piccoli focolai separati tra loro, causati in genere da feste private in ambito familiare o tra amici, mentre molti casi dipendono dai ritorni dall'estero dei vacanzieri, e tra questi si appare in media più bassa l'età delle persone che risultano positive. Sempre stando ai dati del Koch Institut, sono 7 le nuove vittime nelle 24 ore, portando il numero complessivo dei decessi a 9267. L'indice di contagio, il cosiddetto "Fattore R", si trova attualmente a 1,02. Intanto il governo tedesco ha inserito Bruxelles e i suoi dintorni nella lista delle zone a rischio a causa del coronavirus. Nei suoi avvertimenti di viaggio, il ministero degli Esteri tedesco chiede ai cittadini a evitare "i viaggi non necessari e turistici" nella capitale belga, spiegando che vi sono stati registrati oltre 50 nuovi contagi su 100mila abitanti in una settimana. All'inizio del mese, il governo aveva già inserito nella lista delle zone a rischio la provincia di Anversa, sempre a causa dell'aumento delle nuove infezioni. Stando a queste disposizioni, i viaggiatori in arrivo da Anversa e da Bruxelles devono sottoporsi ad un tampone anti-Covid e, e nel caso si risulti positivi al test, a rimanere in quarantena per 14 giorni.