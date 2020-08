Coronavirus, New York: in quartieri poveri contagiato 50% residenti

In alcuni quartieri di New York, quelli meno abbienti, risulta che fino al 50% dei residenti che si sono sottoposti ai test sierologici del coronavirus sono risultati positivi (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). I nuovi dati rilasciati dalle autorità confermano come il virus abbia colpito in modo particolarmente duro le zone più povere della città. Il tasso più alto di positività agli anticorpi è stato riscontrato nel Queens, diventato luogo simbolo della lotta contro la pandemia di Covid-19. In questa zona, prevalentemente ispanica e a basso reddito, il 51,6% delle persone sottoposte a test anticorpali è risultato positivo, un tasso ben al di sopra della media della Grande Mela, che si attesta al 27%.