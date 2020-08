Coronavirus: in Spagna quasi 3mila casi giornalieri, 2.846 in Francia

Preoccupano i numeri nei due Paesi europei. Per la Francia è il nuovo massimo giornaliero dalla fine del lockdown (ieri 2.669), ma calano i ricoveri e i pazienti in rianimazione. Nel Paese iberico nuove misure restrittive, tra cui la chiusura delle discoteche e il divieto di fumare all’aperto se non si può rispettare il distanziamento di due metri

Continua a preoccupare l’andamento dei contagi da Coronavirus in Spagna e in Francia (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Il Paese iberico ha registrato nelle ultime 24 ore 62 vittime e altri 2.987 casi, ai massimi da fine maggio e con cifre simili a quelle di ieri quando in un giorno i nuovi malati erano stati 2.935. In Francia i nuovi casi in 24 ore sono stati 2.846 (ieri 2.669), nuovo massimo giornaliero dalla fine del lockdown, e i morti 18, per un totale di 30.406 vittime.

La situazione in Francia

In Francia continuano a calare invece i numeri dei ricoveri, che sono 4.828 (36 in meno di ieri) e quelli dei pazienti in rianimazione (367, 7 in meno di ieri).