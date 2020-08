Coronavirus Nuova Zelanda, 4 casi di Covid-19 forse per i surgelati

La premier, Jacinda Ardern, ha ordinato il lockdown per tre giorni di Auckland. Possibile il rinvio delle elezioni previste per settembre

La premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha ordinato il confinamento per tre giorni della città più grande del Paese, Auckland, dopo la scoperta di quattro casi di coronavirus, 102 giorni dopo l'ultimo caso di contagio locali. "Abbiamo registrato i nostri primi casi di Covid-19 al di fuori delle strutture di isolamento o di quarantena gestite, mentre tutti abbiamo lavorato incredibilmente duramente per prevenire questo scenario. Ma lo abbiamo anche pianificato e ci siamo preparati per affrontarlo", ha spiegato (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS).

L'ipotesi che il contagio sia arrivato tramite i surgelati Le autorità hanno riscontrato i quattro nuovi casi in una famiglia di Auckland, ma non è chiaro dove e come queste persone possano essersi infettate: la prima ipotesi è che il virus sia arrivato proprio tramite i surgelati trasportati via cargo e arrivati nel negozio in cui uno dei positivi lavora. Il ministro della Sanità neozelandese, Ashley Bloomfield, ha spiegato: “Stiamo lavorando molto per mettere insieme il puzzle di come questa famiglia si sia infettata”, poi ha aggiunto: “Sappiamo che il virus può sopravvivere in ambienti refrigerati per un po’ di tempo”.

In forse le elezioni previste per settembre Ardern ha anche disposto il rinvio dello scioglimento del parlamento con il quale si apriva il percorso delle elezioni legislative fissate per il prossimo 19 settembre. A quanto ha affermato la premier, la priorità è di tornare a mettere sotto controllo il virus. Il parlamento doveva essere sciolto oggi. Ma ora ha evocato la possibilità di un rinvio anche del voto, tanto che sono state avviate in merito le necessarie consultazioni con la commissione elettorale, anche se una decisione definitiva non è stata presa.