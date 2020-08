Coronavirus Messico, messa in un cinema drive-in a Cuernavaca

La diocesi locale si è attrezzata per consentire ai propri fedeli di assistere alle funzioni in totale sicurezza. Coloro che preferiscono non abbassare i finestrini possono ascoltare la cerimonia attraverso la propria autoradio

Le misure di contenimento della pandemia di Covid-19 stanno creando molti problemi a tutte le manifestazioni pubbliche. Tra queste anche le funzioni religiose che richiamando parecchie persone, spesso in luoghi al chiuso, sono considerati tra gli eventi più a rischio. Per scongiurare questo pericolo, in Messico, hanno pensato di celebrare la Messa in un cinema drive-in. L’idea è stata attuata in una delle diocesi della città di Cuernavaca, dove da due settimane i fedeli possono partecipare alla funzione all’interno delle loro auto e, nel caso preferiscano non abbassare i finestrini, possono ascoltare la celebrazione attraverso l'autoradio della vettura.