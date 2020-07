Messico, orsi giganti per mantenere il distanziamento in un bar. VIDEO

Un bar di Città del Messico ha deciso di convincere i clienti a mantenere il distanziamento fisico di sicurezza "con tenerezza": affiancandoli a dei maxi orsi peluche. Così la Jaso Bakery, nel quartiere chic di Polanco, è diventata famosa, mano a mano che le immagini hanno iniziato a fare il giro del web.

Diverse autorità hanno riconosciuto che l'impiego di giochi come in questo caso può essere efficace per far rispettare le norme di sicurezza anti-Covid. La capitale del Messico registra numeri alti di contagi: oltre 385mila con più di 43mila decessi.